МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату лекарств

МВД России начало работу над законопроектом, который предлагает освободить от уголовной ответственности медицинских и фармацевтических работников за утрату наркотических и психотропных препаратов, если это не связано с нелегальным оборотом.

РИА Новости

«Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что речь идёт о внесении изменений в статью 228.2 Уголовного кодекса России. 13 января российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.