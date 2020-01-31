МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату лекарств
- РИА Новости
«Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идёт о внесении изменений в статью 228.2 Уголовного кодекса России.
13 января российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.