МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату лекарств

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МВД России начало работу над законопроектом, который предлагает освободить от уголовной ответственности медицинских и фармацевтических работников за утрату наркотических и психотропных препаратов, если это не связано с нелегальным оборотом.
МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату лекарств
  • РИА Новости

«Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идёт о внесении изменений в статью 228.2 Уголовного кодекса России.

13 января российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.

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