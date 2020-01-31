В Ленобласти рассказали об увеличении единовременных выплат врачам

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Власти Ленинградской области увеличили единовременные выплаты для врачей и фельдшеров.
В Ленобласти рассказали об увеличении единовременных выплат врачам
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сумма выплаты врачам выросла до 1,5 млн рублей, а фельдшерам — до 750 тыс. рублей.

«Есть ряд других подъёмных выплат, мы также предоставляем служебное жильё медикам с возможностью передачи в собственность. Благодаря комплексу мер наш регион входит в тройку лидеров в Российской Федерации по привлечению кадров в медицинские организации», — отметил губернатор области Александр Дрозденко.

В администрации региона уточнили, что специалистам, которые впервые начали работать в государственной медицинской организации региона, в течение трёх лет единовременно выплачивается по 56,5 тыс. рублей в качестве меры соцподдержки.

Ранее телеканал «360» сообщал, семьи Подмосковья в 2020 году получат дополнительную материальную поддержку на региональном уровне.

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