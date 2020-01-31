«Росконтроль» проверил качество кильки в томате
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт организации, проверку безопасности успешно прошли все образцы.
При этом эксперты отметили, что в образцах недостаёт полезного жира.
«К тому же в образцах брендов «Вкусные консервы» и «Ультрамарин» тушки рыб поломанные, слипшиеся и бесформенные. Согласно маркировке, эти консервы были изготовлены из замороженного сырья», — сказала ведущий эксперт «Росконтроля» Анна Плахотник.
Как заявили специалисты, по совокупности показателей лучшая и наиболее вкусная килька в томате выпускается под маркой «Совок».
По результатам проверки вся протестированная продукция была рекомендована к покупке.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили томатную пасту российских производителей.