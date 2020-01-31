«Росконтроль» проверил качество кильки в томате

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Специалисты «Росконтроля» проверили кильку в томате брендов «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок» и «5 морей».
«Росконтроль» проверил качество кильки в томате
  • ©roscontrol.com

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт организации, проверку безопасности успешно прошли все образцы.

При этом эксперты отметили, что в образцах недостаёт полезного жира.

«К тому же в образцах брендов «Вкусные консервы» и «Ультрамарин» тушки рыб поломанные, слипшиеся и бесформенные. Согласно маркировке, эти консервы были изготовлены из замороженного сырья», — сказала ведущий эксперт «Росконтроля» Анна Плахотник.

Как заявили специалисты, по совокупности показателей лучшая и наиболее вкусная килька в томате выпускается под маркой «Совок».

По результатам проверки вся протестированная продукция была рекомендована к покупке.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили томатную пасту российских производителей.

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