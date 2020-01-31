В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минюст опубликовал новую редакцию КоАП. В нём были ужесточены наказания за ряд правонарушений. Например, в обновлённом кодексе предлагается в 20 раз увеличить сумму штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов. Также в новой редакции предлагается увеличить штраф за превышение скорости.