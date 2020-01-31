По делу сестёр Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

«Возвращая уголовное дело в Следственный комитет, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация девушкам установлена следствием неверно, а верная квалификация — необходимая оборона. После того как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестёр Хачатурян, глава Генпрокуратуры Юрий Чайка перед уходом из надзорного ведомства отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учётом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз», — сказал он ТАСС.

Адвокат Алексей Липцер уточнил, что один из ставящихся перед следствием во время проведения экспертизы вопросов — «могут ли переписки между сёстрами в соцсетях опровергнуть объективность результатов предыдущих аналогичных психолого-психиатрических экспертиз».

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян на необходимую оборону.

В декабре в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года. В августе того же года сёстры признали вину в убийстве отца и дали показания.