Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом в России

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения новейшим коронавирусом в России на сегодняшний день.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего за период мониторинга Роспотребнадзора в России было выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Ранее стало известно, что число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213.