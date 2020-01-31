Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом в России

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Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения новейшим коронавирусом в России на сегодняшний день.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего за период мониторинга Роспотребнадзора в России было выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Ранее стало известно, что число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213.

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