Все авиарейсы из Хабаровска в Харбин и Санью отменены

Все авиарейсы из Хабаровска в китайские Харбин и Санью отменены. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«В настоящее время отменены все авиарейсы в Харбин и Санью. Полёты в Южную Корею, Японию, Таиланд и Вьетнам выполняются в полном объёме. Решается вопрос с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля», — цитирует пресс-служба правительства зампреда правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева.

Он отметил, что все чартерные рейсы в Китай приостановлены до 16 февраля.

«При этом морские пункты пропуска Ванино и Советская Гавань пока работают в штатном режиме. Через них ведутся только грузовые перевозки, но все профилактические меры приняты», — уточнили в правительстве.

Ранее российское правительство поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможные последствия закрытия границы между Россией и Китаем.