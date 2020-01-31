В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с признаками ОРВИ

Пассажирка, прибывшая в Якутск из Харбина 30 января, была госпитализирована с высокой температурой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что в ходе проведения бесконтактной термометрии «была выявлена пассажирка с высокой температурой и признаками ОРВИ».

«В соответствии с алгоритмом действий была вызвана бригада скорой помощи, больная госпитализирована в инфекционную больницу и находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ», — рассказали в ведомстве.

Пробы этой пассажирки направили в лабораторию «на весь перечень возможных возбудителей, включая новую коронавирусную инфекцию».

Как уточняется, пассажиры, летевшие этим рейсом «анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства», также на борту самолёта «проведён комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV на заседании 31 января рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусоной инфекцией.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.