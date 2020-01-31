Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в России рассмотрят 31 января

Короткая ссылка
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV на заседании 31 января рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусоной инфекцией.
Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в России рассмотрят 31 января
  • АГН «Москва»

Об этом рассказали в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

«31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России», — приводит ТАСС сообщение.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить