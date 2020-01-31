Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в России рассмотрят 31 января

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV на заседании 31 января рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусоной инфекцией.

Об этом рассказали в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

«31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России», — приводит ТАСС сообщение.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.