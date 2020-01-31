Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в России рассмотрят 31 января
- АГН «Москва»
Об этом рассказали в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.
«31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России», — приводит ТАСС сообщение.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.
Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.
Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.