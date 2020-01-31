Депздрав рассказал об осмотре туристов из КНР в Москве

Короткая ссылка
Скорая помощь осмотрела в отеле, расположенном в центре Москвы, 14 граждан Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом в Москве.
Депздрав рассказал об осмотре туристов из КНР в Москве
  • АГН «Москва»

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по видео телеграмм-канала Mash сообщает, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что медики провели осмотр всех туристов на месте, «информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности».

Как уточняется, «только у одной пациентки были лёгкие признаки ОРВИ».

В ведомстве подчеркнули, что «все обследованные в находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV на заседании 31 января рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусоной инфекцией.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить