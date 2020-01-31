Депздрав рассказал об осмотре туристов из КНР в Москве

Скорая помощь осмотрела в отеле, расположенном в центре Москвы, 14 граждан Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом в Москве.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по видео телеграмм-канала Mash сообщает, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что медики провели осмотр всех туристов на месте, «информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности».

Как уточняется, «только у одной пациентки были лёгкие признаки ОРВИ».

В ведомстве подчеркнули, что «все обследованные в находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV на заседании 31 января рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусоной инфекцией.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.