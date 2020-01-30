Правительство Севастополя одобрило законопроект о границах с Крымом
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«15 января 2020 года высшими должностными лицами Севастополя и Республики Крым заключено соглашение об описании местоположения границ», — заявил и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.
Он отметил, что до подписания соглашения правовой акт, устанавливающий координаты границ между Крымом и Севастополем, отсутствовал.
По словам Жукалова, площадь города в новых границах составит почти 85 тыс. га.
В ближайшее время документ внесут в севастопольское заксобрание.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастополь и Крым договорились об установлении административных границ.