Правительство Севастополя одобрило законопроект о границах с Крымом

На заседании правительства Севастополя одобрили законопроект о границах с Крымом.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«15 января 2020 года высшими должностными лицами Севастополя и Республики Крым заключено соглашение об описании местоположения границ», — заявил и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

Он отметил, что до подписания соглашения правовой акт, устанавливающий координаты границ между Крымом и Севастополем, отсутствовал.

По словам Жукалова, площадь города в новых границах составит почти 85 тыс. га.

В ближайшее время документ внесут в севастопольское заксобрание.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастополь и Крым договорились об установлении административных границ.