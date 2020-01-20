Севастополь и Крым договорились об установлении административных границ

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Власти Севастополя и Крыма заключили соглашение, предусматривающее установление административных границ, заявил и. о. губернатора города Михаил Развожаев на заседании местного правительства.
Севастополь и Крым договорились об установлении административных границ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По словам Развожаева, документы были подписаны сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Весь согласованный пакет надо будет направить в законодательное собрание (Севастополя) для ратификации этого документа», — уточнил он.

Губернатор также отметил, что границы были установлены при образовании субъектов, и они незыблемы.

«Но координатное описание позволяет ускорить работу в рамках утверждения генерального плана города», — пояснил Развожаев.

Утвердить соглашение предстоит и Госсовету Крыма.

В 2019 году сообщалось, что новая граница Чечни и Ингушетии внесена в госреестр недвижимости.

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