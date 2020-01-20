Севастополь и Крым договорились об установлении административных границ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
По словам Развожаева, документы были подписаны сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Весь согласованный пакет надо будет направить в законодательное собрание (Севастополя) для ратификации этого документа», — уточнил он.
Губернатор также отметил, что границы были установлены при образовании субъектов, и они незыблемы.
«Но координатное описание позволяет ускорить работу в рамках утверждения генерального плана города», — пояснил Развожаев.
Утвердить соглашение предстоит и Госсовету Крыма.
В 2019 году сообщалось, что новая граница Чечни и Ингушетии внесена в госреестр недвижимости.