Севастополь и Крым договорились об установлении административных границ

Власти Севастополя и Крыма заключили соглашение, предусматривающее установление административных границ, заявил и. о. губернатора города Михаил Развожаев на заседании местного правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По словам Развожаева, документы были подписаны сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Весь согласованный пакет надо будет направить в законодательное собрание (Севастополя) для ратификации этого документа», — уточнил он.

Губернатор также отметил, что границы были установлены при образовании субъектов, и они незыблемы.

«Но координатное описание позволяет ускорить работу в рамках утверждения генерального плана города», — пояснил Развожаев.

Утвердить соглашение предстоит и Госсовету Крыма.

В 2019 году сообщалось, что новая граница Чечни и Ингушетии внесена в госреестр недвижимости.