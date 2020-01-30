Экс-полицейский признался в применении силы к Голунову
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Уметбаева, сделанное им в зале суда.
«Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я применил необоснованную физическую силу при задержании потерпевшего», — сказал он.
Ранее суд в Москве арестовал бывших сотрудников полиции Дениса Коновалова и Романа Феофанова.
Также был арестован экс-начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец. Следствие считает его организатором незаконного задержания Голунова.
Всего в рамках расследования дела задержаны пятеро бывших полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.