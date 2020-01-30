Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
Всего в проекте «Взаимообучение городов» приняли участие более 16 тыс. человек. Они ознакомились с формульным подходом в образовании, работой «Московской электронной школы», системой обучения директоров школ и их заместителей, возможностями и моделями управления большими школами.
«Мы изучаем практику организации и проведения демонстрационного экзамена, реализованную в столице. Мы работали на площадке колледжа связи и своими глазами увидели, как организована практика студентов, учебный процесс, как оборудованы лаборатории, узнали о том, как происходит подготовка к демонстрационному экзамену и чемпионатам», — цитирует заместителя директора Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Лейлу Туктарову портал мэра и правительства.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о планах по цифровому дооснащению школ.