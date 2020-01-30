В Якутске проводят проверку по факту отравления учащихся лицея-интерната

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В Якутске организовали проверку по факту отравления учащихся лицея-интерната.
В Якутске проводят проверку по факту отравления учащихся лицея-интерната
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

В городскую больницу обратились 34 человека с признаками кишечной инфекции. Прокуроры намерены дать оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что республиканский отдел Роспотребнадзора начал расследование инцидента.

16 января kp.ru сообщал, что в Хабаровском крае завели уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

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