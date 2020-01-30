Под Ростовом разыскивают ехавшую в Туапсе через BlaBlaCar женщину

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В Ростовской области ведут поиски 32-летней женщины, которая в начале января выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе на автомобиле BlaBlaCar и по пути пропала. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
Под Ростовом разыскивают ехавшую в Туапсе через BlaBlaCar женщину
  • © Фото опубликовано Южным следственным управлением на транспорте СК РФ

«В начале января 2020 года через приложение BlaBlaCar выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, но так и не доехала до места. С родителями связывалась 02.01.2020, пояснив, что осталось несколько часов до Краснодара. Более на связь не выходила», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина была в Петербурге в гостях у друзей.

В поисково-спасательном отряде «Дон», который приступил к поискам пропавшей, предполагают, что женщину могли высадить в Ростове-на-Дону.

По словам представителя отряда, родители пропавшей обратились в полицию Краснодара и Ростова-на-Дону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«По просьбе наших коллег из города Сочи мы приступили к проведению поисковых мероприятий. Приступить к обширным поисковым мероприятиям мы сможем, когда полиция по решению суда получит от сотовых компаний биллинг её телефона и нам он будет предоставлен», — цитирует его РИА Новости.

В конце декабря 2018 года 29-летняя женщина перестала выходить на связь, после того как взяла попутчика по BlaBlaCar по дороге из Москвы в Тулу. Позднее следователи задержали мужчину, причастного к исчезновению девушки. Он признался в её убийстве.

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