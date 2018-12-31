СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

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Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.

Ролик с соответствующим заявлением задержанного опубликован на канале Следственного комитета России на видеохостинге YouTube.

По его словам, он знает, за что задержан.

«Пытался ограбить её живой», — уточнил он.

На вопрос о том, признаёт ли он себя виновным в совершении убийства, мужчина ответил утвердительно.

23 декабря стало известно, что 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика на юге столицы.

Впоследствии она перестала выходить на связь с родными, к настоящему времени о её местонахождении ничего неизвестно.

«Подозреваемый доставлен в следственный отдел. Следователи СК Москвы проводят его допрос, задержанный даёт признательные показания», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

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