СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Ролик с соответствующим заявлением задержанного опубликован на канале Следственного комитета России на видеохостинге YouTube.
По его словам, он знает, за что задержан.
«Пытался ограбить её живой», — уточнил он.
На вопрос о том, признаёт ли он себя виновным в совершении убийства, мужчина ответил утвердительно.
23 декабря стало известно, что 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика на юге столицы.
Впоследствии она перестала выходить на связь с родными, к настоящему времени о её местонахождении ничего неизвестно.
«Подозреваемый доставлен в следственный отдел. Следователи СК Москвы проводят его допрос, задержанный даёт признательные показания», — отметили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).