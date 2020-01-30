В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая
- Reuters
«Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — цитирует РИА Новости директора ассоциации Майю Ломидзе.
Российские туроператоры с 28 января приостановили приём организованных туристов из Китая на фоне вспышки коронавируса.
Министерство культуры и туризма КНР также запретило турагентствам в Китае продавать путёвки на внутренние и международные курорты.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с сайтом «Москва 24» выразил мнение, что данное решение не сильно отразится на гостиничном бизнесе, так как пока не наступил пиковый туристический сезон.