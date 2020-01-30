В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая

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Возможные убытки российского туристического бизнеса могут составить до $100 млн, если до конца марта не стабилизируется ситуация вокруг коронавируса и не возобновится приём китайских туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая
  • Reuters

«Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — цитирует РИА Новости директора ассоциации Майю Ломидзе.

Российские туроператоры с 28 января приостановили приём организованных туристов из Китая на фоне вспышки коронавируса.

Министерство культуры и туризма КНР также запретило турагентствам в Китае продавать путёвки на внутренние и международные курорты.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с сайтом «Москва 24» выразил мнение, что данное решение не сильно отразится на гостиничном бизнесе, так как пока не наступил пиковый туристический сезон.

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