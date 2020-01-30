В Совфеде рассказали об идее ввести обязательное авансирование госзакупок

В Совфеде заявили об инициативе по введению обязательного авансирования закупок российской продукции.

По мнению авторов законопроекта, эта мера будет способствовать развитию российского производства и повышению конкурентоспособности отечественных товаров, а также обеспечит финансовую гибкость исполнителей госконтрактов.

«Проектом закона предусматривается включение в контракт условия об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта или этапа его исполнения при закупке товаров, работ или услуг российского происхождения», — пояснил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Он уточнил, что норму предлагается применять при условии, если в отношении аналогичных иностранных товаров или услуг установлены запреты или ограничения на допуск к участию в закупках.

Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение правительственной комиссии.

В ноябре в Совфеде предложили обеспечить российские товары приоритетом при госзакупках.