В Совфеде рассказали об идее ввести обязательное авансирование госзакупок

Короткая ссылка
В Совфеде заявили об инициативе по введению обязательного авансирования закупок российской продукции.
В Совфеде рассказали об идее ввести обязательное авансирование госзакупок
  • Reuters

По мнению авторов законопроекта, эта мера будет способствовать развитию российского производства и повышению конкурентоспособности отечественных товаров, а также обеспечит финансовую гибкость исполнителей госконтрактов.

«Проектом закона предусматривается включение в контракт условия об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта или этапа его исполнения при закупке товаров, работ или услуг российского происхождения», — пояснил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Он уточнил, что норму предлагается применять при условии, если в отношении аналогичных иностранных товаров или услуг установлены запреты или ограничения на допуск к участию в закупках.

Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение правительственной комиссии.

В ноябре в Совфеде предложили обеспечить российские товары приоритетом при госзакупках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить