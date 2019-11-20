В Совфеде предложили обеспечить российские товары приоритетом при госзакупках

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В Совфеде рассказали об инициативе отдавать преимущество товарам, произведённым в России, при планировании и проведении госзакупок в муниципалитетах, госучреждениях и ведомствах, сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде предложили обеспечить российские товары приоритетом при госзакупках
  • Reuters

Соответствующий законопроект будет направлен в правительство.

Как сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, помимо принципа приоритетности, планируется наделить правительство правом устанавливать для заказчиков квоту закупок российских товаров, а также формировать перечень наименований, приобретаемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По мнению сенатора, данный принцип должен способствовать повышению доли закупок отечественной продукции.

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования, в рамках которого россияне сравнили качество отечественных продуктов и импортных. 

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