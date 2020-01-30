Мишустин опроверг «неограниченный доступ» силовиков к данным россиян
- Reuters
«Что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», — заявил он.
Как подчеркнул глава правительства, необходимо было подробно и быстро объяснить людям, что речь не идёт об ущемлении их прав и свобод, а только «об автоматизации этого доступа в электронном виде».
«Но кто-то вот трактовал… и потом эта информация искажённым образом была доведена до средств массовой информации. У меня большая просьба к вице-премьерам, министерствам, руководителям служб и агентств, что в таких случаях необходима прямая и быстрая, оперативная реакция со стороны исполнительной власти. Людям нужны детальные комментарии», — отметил Мишустин.
29 января СМИ писали, что министр связи Максут Шадаев, выступая на заседании рабочей группы Госсовета, предложил предоставить онлайн-доступ к данным граждан правоохранительным органам, сотрудники которых ведут оперативно-разыскную деятельность.
Позднее в ведомстве пояснили, что возможные изменения не означают расширения полномочий для правоохранительных органов.