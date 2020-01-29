Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Предлагаемые изменения в доступе к персональной информации россиян не предполагают введения дополнительных полномочий для правоохранительных органов. Об этом заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

Как заявили в пресс-службе ведомства, Шадаев предложил автоматизировать процесс предоставления доступа к информации о персональных данных в рамках межведомственного взаимодействия.

По заявлению министерства, предполагается, что сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности «перейдут с бумажного на электронный документооборот» с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Речь не идёт о дополнительных полномочиях для правоохранительных органов, как сообщил ряд СМИ», — приводятся слова министра.

Как подчеркнул Шадаев, в данном случае речь идёт только о принятии мер для повышения эффективности существующих полномочий.

29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.

В Кремле, комментируя эту информацию, отметили, что предложение является новой инициативой и пока позиция на этот счёт отсутствует.