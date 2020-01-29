Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Короткая ссылка
Предлагаемые изменения в доступе к персональной информации россиян не предполагают введения дополнительных полномочий для правоохранительных органов. Об этом заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.
Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
  • © Правительство Московской области

Как заявили в пресс-службе ведомства, Шадаев предложил автоматизировать процесс предоставления доступа к информации о персональных данных в рамках межведомственного взаимодействия.

По заявлению министерства, предполагается, что сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности «перейдут с бумажного на электронный документооборот» с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Речь не идёт о дополнительных полномочиях для правоохранительных органов, как сообщил ряд СМИ», — приводятся слова министра.

Как подчеркнул Шадаев, в данном случае речь идёт только о принятии мер для повышения эффективности существующих полномочий.

29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность. 

В Кремле, комментируя эту информацию, отметили, что предложение является новой инициативой и пока позиция на этот счёт отсутствует. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить