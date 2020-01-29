Кремль прокомментировал идею открыть силовикам доступ к данным россиян

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Предложение об упрощении доступа силовикам к персональным данным российских граждан — это новая инициатива, в Кремле пока нет позиции на этот счёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал идею открыть силовикам доступ к данным россиян
  • РИА Новости

«Нет, никакой позиции нет. Более того, это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать. Могу лишь порекомендовать вам обращаться в министерство за комментариями и разъяснениями», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

Как отмечается, таким образом Песков ответил на вопрос о том, есть ли у Кремля позиция относительно соответствующего предложения.

Ранее газета «Ведомости» писала, что министр связи Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с предложением предоставить онлайн-доступ к различным данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность. 

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