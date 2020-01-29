«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность. Об этом пишет газета «Ведомости».
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
  • РИА Новости

По информации издания, 27 января новый министр связи в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» показал презентацию с рядом предложений касательно цифровизации здравоохранения, работы правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности.

В презентации говорилось, что к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-разыскную деятельность, получат возможность доступа к различным видам информации о гражданах в режиме онлайн.

Указывается, что это касается государственных данных, информации из банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

21 января президент России Владимир Путин назначил Шадаева на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Зампредседателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Антон Колыханов в беседе c радио Sputnik назвал назначение Шадаева главой Минкомсвязи большим плюсом для отрасли.

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