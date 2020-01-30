Суд арестовал замначальника ГУ МЧС России по Тверской области по делу о взятке

Московский районный суд Твери арестовал заместителя начальника ГУ МЧС России по Тверской области Дениса Евсеева на два месяца по делу о взятке.

Как сообщает tverigrad.ru, вместе с Евсеевым арестованы ещё двое фигурантов уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК России, — начальник ОНД по Твери Денис Никитин и дознаватель этого же отдела капитан внутренней службы Максим Мартынов.

«Во время обысков по местам проживания и работы подозреваемых изъяты предметы, электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — пояснила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД по Тверской области Мария Шабанова.

Троим фигурантам уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их поместили в СИЗО на два месяца — по 27 марта включительно.

28 января Денис Евсеев был задержан по подозрению во взяточничестве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае назвали средний размер взятки в 2019 году.