Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области

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Задержан заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Денис Евсеев. Его подозревают во взяточничестве.
Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В числе фигурантов уголовного дела — начальник ОНД и ПР по Твери Денис Никитин и дознаватель этого же отдела капитан внутренней службы Максим Мартынов.

«По имеющейся информации, указанные должностные лица получили от руководителя коммерческой организации незаконное вознаграждение в виде скидки в размере свыше миллиона рублей на приобретение автомобиля», — заявила официальный представитель регионального УМВД Мария Шабанова.

Взамен фигуранты обязались не фиксировать нарушения, выявленные во время проверок пожарной безопасности на объектах данной компании в Твери.

Со своей стороны, старший помощник руководителя регионального Следственного комитета России Валерия Павлова рассказала, что в рамках расследования сотрудники областных управлений СК и МВД провели 11 обысков и шесть осмотров.

«Получена необходимая документация, изъят предмет взятки — автомобиль и крупные суммы денег, назначены оценочная, почерковедческая и финансово-экономическая судебные экспертизы. Выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела», — сообщила Павлова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае назвали средний размер взятки в 2019 году.

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