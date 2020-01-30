В Удмуртии сообщили об отсутствии заболевших коронавирусом в регионе

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Удмуртии Ирина Корюкова заявила, что в республике не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

По её словам, есть лишь единичные обращения в больницу с симптомами ОРВИ после посещения Китая.

«При обращении в медучреждение врачи обязательно опрашивают пациента, не выезжал ли он в Китай или другие страны, в которых зарегистрировано данное заболевание. Кроме того, усилен контроль за противоэпидемическими мероприятиями в детских учреждениях, лечебных учреждениях и местах общего пользования. Это также касается транспорта — общественного, железнодорожного и авиатранспорта», — отметила Ирина Корюкова в беседе с порталом izhlife.ru.

Она добавила, что все пациенты, побывавшие незадолго до болезни в Китае, остаются под наблюдением врачей в течение 14 дней.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.