В «Зелёной альтернативе» объяснили призыв закрыть границы с КНР

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Член оргкомитета партии «Зелёная альтернатива» Руслан Хвостов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал призыв активистов закрыть границу с Китаем из-за вспышки коронавируса.
В «Зелёной альтернативе» объяснили призыв закрыть границы с КНР
  • Reuters

«Многие страны уже идут на похожие шаги. Те же Германия, Франция объявили эвакуацию своих жителей, Казахстан закрыл границу наглухо и отменил авиасообщение, а мы пока отстаём в этом плане», — сказал он.

По его мнению, эта временная мера не нанесла бы серьёзный удар по экономике.

«Экономику нашу это не обрушит, потому что запретить можно на короткий срок. Любая человеческая жизнь не стоит того, чтобы потерять немного в экономике», — заявил Хвостов.

Он признал, что это «радикальное заявление», отметив при этом, что «подвижки уже начались».

Ранее активисты провели одиночные пикеты в Москве с требованием ограничить въезд граждан стран, где свирепствует коронавирус.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время нет необходимости закрытия границ с Китаем в связи с ситуацией с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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