МВД предлагает запретить въезд в Россию причастным к терроризму
- РИА Новости
«Предусматривается ещё одно основание не разрешения въезда в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства, если иностранный гражданин или лицо без гражданства участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», — говорится в тексте.
Отмечается, что проект предусматривает блокировку денежных счетов и имущества, если причастность иностранного гражданина к экстремизму установлена.
Ранее сообщалось, что столичная полиция совместно с ФСБ России выявила 59 преступлений террористической направленности в Москве за 2019 год.