Путин подписал указ о помиловании израильтянки Иссахар

МВД предлагает запретить въезд в Россию причастным к терроризму

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России разработало законопроект о запрете на въезд в страну для иностранных граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
МВД предлагает запретить въезд в Россию причастным к терроризму
  • РИА Новости

«Предусматривается ещё одно основание не разрешения въезда в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства, если иностранный гражданин или лицо без гражданства участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», — говорится в тексте.

Отмечается, что проект предусматривает блокировку денежных счетов и имущества, если причастность иностранного гражданина к экстремизму установлена.

Ранее сообщалось, что столичная полиция совместно с ФСБ России выявила 59 преступлений террористической направленности в Москве за 2019 год. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить