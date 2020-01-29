МВД предлагает запретить въезд в Россию причастным к терроризму

Министерство внутренних дел России разработало законопроект о запрете на въезд в страну для иностранных граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предусматривается ещё одно основание не разрешения въезда в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства, если иностранный гражданин или лицо без гражданства участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», — говорится в тексте.

Отмечается, что проект предусматривает блокировку денежных счетов и имущества, если причастность иностранного гражданина к экстремизму установлена.

Ранее сообщалось, что столичная полиция совместно с ФСБ России выявила 59 преступлений террористической направленности в Москве за 2019 год.