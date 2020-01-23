В Москве за год выявлено 59 преступлений террористической направленности
- © РИА Новости / ФСБ РФ
«Выявлено 59 преступлений террористической направленности», — приводит ТАСС материалы, представленные на расширенной коллегии московского главка МВД России.
Начальник главка московской полиции Олег Баранов уточнил, что за преступления террористической направленности к уголовной ответственности привлекли 51 лицо.
В декабре в Москве арестовали двух россиян и трёх уроженцев стран Центральной Азии, примкнувших к террористической организации «Исламское государство»* и планировавших теракты.
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за 2019 год в России пресекли деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.