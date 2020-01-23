В Москве за год выявлено 59 преступлений террористической направленности

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Столичная полиция совместно с ФСБ России выявила 59 преступлений террористической направленности в Москве за 2019 год. При этом более 50 человек привлекли к уголовной ответственности.
В Москве за год выявлено 59 преступлений террористической направленности
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Выявлено 59 преступлений террористической направленности», — приводит ТАСС материалы, представленные на расширенной коллегии московского главка МВД России.

Начальник главка московской полиции Олег Баранов уточнил, что за преступления террористической направленности к уголовной ответственности привлекли 51 лицо.

В декабре в Москве арестовали двух россиян и трёх уроженцев стран Центральной Азии, примкнувших к террористической организации «Исламское государство»* и планировавших теракты.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за 2019 год в России пресекли деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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