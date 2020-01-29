В Петербурге могут провести эксперимент по продолжительности учебной недели
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Депутат заксобрания Алексей Цивилёв выступил за то, чтобы предоставить школам право выбора длины учебной недели.
«Это может стать интересным экспериментом», — сказал он.
Также стало известно, что в городе могут организовать общешкольный референдум «Дай пять», на котором родителям предложат выбрать пяти- или шестидневную неделю обучения.
Ранее progorod43 сообщало, что к учёбе в профильных классах РЖД в Кирове приступили 80 школьников.