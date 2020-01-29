В Петербурге могут провести эксперимент по продолжительности учебной недели

В Санкт-Петербурге могут провести эксперимент по продолжительности учебной недели.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Депутат заксобрания Алексей Цивилёв выступил за то, чтобы предоставить школам право выбора длины учебной недели.

«Это может стать интересным экспериментом», — сказал он.

Также стало известно, что в городе могут организовать общешкольный референдум «Дай пять», на котором родителям предложат выбрать пяти- или шестидневную неделю обучения.

Ранее progorod43 сообщало, что к учёбе в профильных классах РЖД в Кирове приступили 80 школьников.