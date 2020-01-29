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В Петербурге могут провести эксперимент по продолжительности учебной недели

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В Санкт-Петербурге могут провести эксперимент по продолжительности учебной недели.
В Петербурге могут провести эксперимент по продолжительности учебной недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Депутат заксобрания Алексей Цивилёв выступил за то, чтобы предоставить школам право выбора длины учебной недели.

«Это может стать интересным экспериментом», — сказал он.

Также стало известно, что в городе могут организовать общешкольный референдум «Дай пять», на котором родителям предложат выбрать пяти- или шестидневную неделю обучения.

Ранее progorod43 сообщало, что к учёбе в профильных классах РЖД в Кирове приступили 80 школьников.

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