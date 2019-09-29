В Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников

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К учёбе в профильных классах РЖД в Кирове приступили 80 школьников, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников
  • РИА Новости

Такое нововведение появилось в школе №39.

«Учащиеся профильных классов пройдут углублённую подготовку по школьным предметам, необходимым для поступления в университеты путей сообщения и учреждения СПО», — заявили в мэрии.

Также запланирована внешкольная (кружковая) деятельность, профориентационные мероприятия, экскурсии, мастер-классы.

Ранее директор Приморской средней школы Быковского района Волгоградской области Любовь Чижова в беседе со «Взглядом» прокомментировала открытие центра «Точка роста».

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