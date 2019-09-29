В Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников
- РИА Новости
Такое нововведение появилось в школе №39.
«Учащиеся профильных классов пройдут углублённую подготовку по школьным предметам, необходимым для поступления в университеты путей сообщения и учреждения СПО», — заявили в мэрии.
Также запланирована внешкольная (кружковая) деятельность, профориентационные мероприятия, экскурсии, мастер-классы.
Ранее директор Приморской средней школы Быковского района Волгоградской области Любовь Чижова в беседе со «Взглядом» прокомментировала открытие центра «Точка роста».