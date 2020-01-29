Путин подписал указ о помиловании израильтянки Иссахар

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

Короткая ссылка
Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р228 в Камышинском районе Волгоградской области. В результате инцидента пострадали трое детей и один взрослый.
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом
  • © Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

«На 522-м километре трассы произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Mercedes», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что всего в автобусе находились 11 пассажиров и двое водителей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в районе ЗАТО Александровск Мурманской области.

В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить