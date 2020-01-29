Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом
- © Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
«На 522-м километре трассы произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Mercedes», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Отмечается, что всего в автобусе находились 11 пассажиров и двое водителей.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в районе ЗАТО Александровск Мурманской области.
В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.