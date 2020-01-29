Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р228 в Камышинском районе Волгоградской области. В результате инцидента пострадали трое детей и один взрослый.

«На 522-м километре трассы произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Mercedes», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что всего в автобусе находились 11 пассажиров и двое водителей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в районе ЗАТО Александровск Мурманской области.

В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.