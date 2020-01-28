В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек

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В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
  • © РИА Новости

Как отмечается, ДТП произошло на Расторгуевском шоссе, когда водитель, управляя Volkswagen Polo, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем ГАЗ.

«В результате ДТП десять пассажиров автобуса доставлены в ЦРБ», — приводит РИА Новости сообщение.

Как указывается, всего в автобусе находился 21 пассажир.

Ранее экскурсионный автобус на трассе А108 в Московской области столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб водитель автобуса.

В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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