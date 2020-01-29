Четыре человека погибли в ДТП в Мурманской области

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Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в районе ЗАТО Александровск Мурманской области.
Четыре человека погибли в ДТП в Мурманской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с грузовой «газелью». По предварительным данным, погибли четыре человека, которые находились в легковой машине», — сказали в ведомстве.

Всего в момент происшествия в легковушке находились пять человек. Состояние пятого пассажира автомобиля Skoda, а также число и состояние пассажиров «газели» в МВД не уточнили.

Ранее в Пермском крае произошло столкновение рейсового автобуса, грузовой «газели» и легкового автомобиля на 414-м километре трассы М7 «Волга».

В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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