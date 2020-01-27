В Пермском крае возбудили дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения МВД.

26 января в Пермском крае произошло столкновение рейсового автобуса, грузовой «Газели» и легкового автомобиля на 414-м км трассы М7 «Волга».

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали 15 человек, в том числе один ребёнок.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.