СК организовал проверку по факту ДТП в Пермском крае

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП с автобусом в Пермском крае, в результате которого пострадали 15 человек.

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«По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства. ДТП с участием автобуса, грузовой «Газели» и легкового автомобиля произошло на 414-м км трассы М7 «Волга». Как сообщили ТАСС в местном Минздраве, из 15 пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое пациентов получили травмы средней степени тяжести.