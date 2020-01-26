СК организовал проверку по факту ДТП в Пермском крае

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП с автобусом в Пермском крае, в результате которого пострадали 15 человек.
СК организовал проверку по факту ДТП в Пермском крае
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«По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП с участием автобуса, грузовой «Газели» и легкового автомобиля произошло на 414-м км трассы М7 «Волга».

Как сообщили ТАСС в местном Минздраве, из 15 пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое пациентов получили травмы средней степени тяжести.

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