Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге
- © Предоставлено Средне-Невским судостроительным заводом
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе. Судно должны передать заказчику летом 2020 года.
«Яков Баляев» — четвёртый серийный корабль линейки проекта 12700 после «Александра Обухова», «Ивана Антонова» и «Владимира Емельянова».
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.