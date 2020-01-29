Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге

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Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге
  • © Предоставлено Средне-Невским судостроительным заводом

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе. Судно должны передать заказчику летом 2020 года.

«Яков Баляев» — четвёртый серийный корабль линейки проекта 12700 после «Александра Обухова», «Ивана Антонова» и «Владимира Емельянова».

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.

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