Подозреваемый в стрельбе у дома в Югре объявлен в федеральный розыск

Полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего жителя Нижневартовска, который, предположительно, открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Об этом сообщили в главке МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

РИА Новости