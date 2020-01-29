Подозреваемый в стрельбе у дома в Югре объявлен в федеральный розыск
- РИА Новости
«Информация соответствует действительности. С сегодняшнего дня (объявлен в федеральный розыск. — RT)», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по факту стрельбы в Нижневартовске возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Источник уточнил, что мужчина начал стрельбу из-за шумного поведения молодых людей, собравшихся поздно ночью около подъезда жилого дома.
В октябре 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.