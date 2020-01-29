Подозреваемый в стрельбе у дома в Югре объявлен в федеральный розыск

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Полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего жителя Нижневартовска, который, предположительно, открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Об этом сообщили в главке МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Подозреваемый в стрельбе у дома в Югре объявлен в федеральный розыск
  • РИА Новости

«Информация соответствует действительности. С сегодняшнего дня (объявлен в федеральный розыск. — RT)», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по факту стрельбы в Нижневартовске возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник уточнил, что мужчина начал стрельбу из-за шумного поведения молодых людей, собравшихся поздно ночью около подъезда жилого дома.

В октябре 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

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