В Югре возбудили дело о хулиганстве из-за стрельбы во дворе дома

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Сотрудники полиции в Нижневартовске разыскивают 31-летнего местного жителя, который, предположительно, открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В Югре возбудили дело о хулиганстве из-за стрельбы во дворе дома
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Уточняется, что ночью в дежурную часть полиции поступила информация о конфликте между группой мужчин у дома №38 на улице Омская, однако по прибытии на место полицейские никого не обнаружили.

«Около 13:00 (11:00 мск. — RT) в дежурную часть полиции поступило новое сообщение от жильцов многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он произвёл несколько выстрелов», — говорится в заявлении.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации полиции, стрелявшим был житель дома 1988 года рождения, его разыскивают.

«Отделом дознания УМВД России по г. Нижневартовску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России «Хулиганство», — добавили в ведомстве.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах заявил, что мужчина начал стрельбу из-за шумного поведения молодых людей, собравшихся поздно ночью около подъезда дома.

Ранее в Москве произошёл конфликт со стрельбой между двумя водителями.

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