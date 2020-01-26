В Москве между двумя водителями произошёл конфликт со стрельбой, один из них получил ранение. В настоящее время стрелка ищут, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

«В ходе конфликта один из участников из неустановленного оружия произвёл выстрел в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия», — цитирует агентство управление полиции.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 12:00 на улице Перерва.

Пострадавший получил ранение руки, его осматривают медики.

В четверг, 16 января, в здании мирового суда Новокузнецка произошла стрельба, в результате которой погиб судебный пристав и пострадала женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

18 января центральный районный суд Новокузнецка арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе.