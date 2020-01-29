В Татарстане загорелась гимназия

В Татарстане загорелась кровля здания гимназии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в гимназии №7 по улице Джалиля в Бугульме. Благодаря чётким действиям администрации учебного заведения из здания эвакуировались самостоятельно 850 человек, из них 54 человека персонала», — говорится в заявлении.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара задействованы 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава.

Ранее в Краснодаре из школы эвакуировали 800 человек из-за пожара.