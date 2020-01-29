В Краснодаре из школы эвакуировали 800 человек из-за пожара

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В Краснодаре в связи с сильным задымлением на первом этаже школы из здания эвакуировали не менее 800 человек, пожар удалось локализовать.
В Краснодаре из школы эвакуировали 800 человек из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Площадь пожара на первом этаже школы на улице Стасова составила 20 квадратных метров. На данный момент огонь локализован», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, пожар произошёл в раздевалке. На месте работали 43 человека личного состава, было задействовано 12 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее Inkazan.ru передавал, что из школы в Татарстане эвакуировали 740 детей из-за пожара.

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