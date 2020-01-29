Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
- РИА Новости
«Целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно данным Генпрокуратуры, арестантов в СИЗО часто содержат с нарушениями норм международного и национального законодательства.
Также сообщается о практике содержания людей под стражей сверх меры.
В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.