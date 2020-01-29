Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

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Генеральная прокуратура России предложила снизить число заключений под стражу за преступления небольшой и средней тяжести.
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
  • РИА Новости

«Целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным Генпрокуратуры, арестантов в СИЗО часто содержат с нарушениями норм международного и национального законодательства.

Также сообщается о практике содержания людей под стражей сверх меры.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.

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