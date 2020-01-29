В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов

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Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов
  • Reuters

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Белоруссии и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка», — цитирует Казакову ТАСС.

По её словам, также для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства после вида на жительство.

Ранее, как писала газета «Известия», Казакова сообщила, что более 200 тыс. жителей Донбасса получили паспорта России в 2019 году.

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