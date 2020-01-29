У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус

В пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кузбасса заявили, что у госпитализированных в городе двух человек не зафиксировали новый тип коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании нормативных документов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России было проведено обследование. На данный момент у двух пациентов получены отрицательные результаты исследования на коронавирус», — сказали в департаменте.

Вместе с этим собеседница добавила, что состояние пациентов удовлетворительное. Необходимости в стационарном лечении у этих больных нет.

Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.

По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

Подробности — в материале RT.