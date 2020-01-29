В Кремле прокомментировали ход расследования дела Голунова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о допросе полицейских по делу журналиста Ивана Голунова, заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в расследование.
В Кремле прокомментировали ход расследования дела Голунова
  • РИА Новости

«Ведётся работа, и пока никакого намерения у нас (и возможности, собственно) вмешиваться в эту следственную работу нет», — цитирует Интерфакс Пескова.

Он добавил, что работа Следственного комитета направлена на то, чтобы «выявить и определить обстоятельства и виновных в нарушении закона».

Ранее стало известно, что следователи допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по делу Ивана Голунова.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.

Он был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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