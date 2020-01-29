В Татарстане рассказали о росте средней зарплаты в регионе

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В Татарстане заявили о росте средней зарплаты работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства.
В Татарстане рассказали о росте средней зарплаты в регионе
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные ведомства, средняя зарплата по итогам 11 месяцев 2019 года составила 36,5 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем в 2018 году.

Также, согласно данным ведомства, вырос реальный размер зарплат. С учётом индекса потребительских цен на товары и услуги за 11 месяцев 2019 года рост составил 101,6% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Ранее опрос показал, что в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

URA.RU сообщало, что 69% жителей Тюменской области недовольны своей зарплатой.

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