Суд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Малышевскому
- РИА Новости
Согласно обвинительному заключению, Малышевский был задержан на Тверской улице и помещён в автозак. Находясь внутри, он выбил стекло, которое упало на голову и плечо сотруднику полиции.
Сам мужчина вину не признал, пояснив, что действительно выбил стекло, но не имел умысла причинить кому-либо вред.
Малышевского признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»).
9 декабря 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к трём годам колонии.