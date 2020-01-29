Суд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Малышевскому

Мосгорсуд смягчил на три месяца — до двух лет и девяти месяцев колонии общего режима — приговор участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Эдуарду Малышевскому, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно обвинительному заключению, Малышевский был задержан на Тверской улице и помещён в автозак. Находясь внутри, он выбил стекло, которое упало на голову и плечо сотруднику полиции.

Сам мужчина вину не признал, пояснив, что действительно выбил стекло, но не имел умысла причинить кому-либо вред.

Малышевского признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»).

9 декабря 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к трём годам колонии.