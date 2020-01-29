Власти Башкирии рассказали об изменениях в сфере образования в 2020 году

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Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал об изменениях, запланированных на 2020 год.
Власти Башкирии рассказали об изменениях в сфере образования в 2020 году
  • РИА Новости

«Что касается содержательной части ЕГЭ, особых изменений нет. В обязательный перечень экзаменов по-прежнему входят русский язык и математика. Однако в этом году итоговые испытания начнутся чуть раньше: 25 мая пройдут экзамены по географии, литературе и информатике», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, с 2020 года в штатном режиме запускают печать контрольно-измерительных материалов прямо в аудитории, где проходит экзамен. Как отметил Хажин, прошлогодняя апробация показала, что так дешевле, быстрее и безопаснее.

«Больше изменений в основном госэкзамене (ОГЭ). Дело в том, что нынешние девятиклассники — первый выпуск, который учился по федеральным государственным образовательным стандартам, потому и требования другие», — сообщил министр.

Он уточнил, что изменилось содержание контрольно-измерительных материалов — в практико-ориентированной части по физике и химии детям предложат выполнить лабораторную или практическую работу.

Ранее progorod43 сообщало, что к учёбе в профильных классах РЖД в Кирове приступили 80 школьников.

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